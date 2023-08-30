В Приангарье на камеру домофона попало падение яркого метеора

Жители города Ангарска Иркутской области стали очевидцами падения метеора, попавшего также на камеру домофона. Астрономическое событие произошло в ночь с 28 на 29 августа, видеоролик разошелся в социальных сетях 30 августа.

«Это был метеор, сгоревший в атмосфере над поверхностью планеты. Дополнительные сведения об этом событии сейчас собираются и изучаются», – сообщили «Ъ» в астрономической обсерватории Иркутского госуниверситета.

В апреле этого года жители Приангарья стали свидетелями аналогичного события. В ночное время 6 апреля над городом Усть-Кут, находящемся на севере региона, появилось яркое свечение, внешне похожее на комету.

Влад Никифоров, Иркутск