Анапских чиновников оштрафовали за ответы гражданам не по существу

Суды назначили штрафы ряду руководителей из городской и сельских администраций Анапы за ответы на обращения граждан, данные не по существу и с запозданием. Об этом сообщает прокуратура Краснодарского края.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: прокуратура Краснодарского края Фото: прокуратура Краснодарского края

Нарушения чиновников при рассмотрении обращений граждан были выявлены Анапской межрайонной прокуратурой. В частности, вопросы сотрудников надзорного ведомства вызвали ответы на обращения пяти граждан, касающиеся вопросов в социальной сфере. Прокуратурой установлено, что обращения были рассмотрены с нарушенным сроком, а ответы на некоторые из них были даны не по существу поставленных в них вопросов.

В итоге прокуратура возбудила пять дел об административном правонарушении по ст. 5.59 КоАП РФ (нарушение порядка рассмотрения обращений граждан) в отношении заместителей главы сельской и городской администраций Анапы. В итоге суды назначили им штрафы на общую сумму 25 тыс. руб.

Михаил Волкодав

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