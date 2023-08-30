Глава Кубани вошел в топ-25 национального рейтинга губернаторов

Губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев занял 25-е место в национальном рейтинге руководителей регионов РФ за июль—август 2023 года. Результаты исследования опубликовал центр информационных коммуникаций «Рейтинг».

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Telegram-канал Вениамина Кондратьева Фото: Telegram-канал Вениамина Кондратьева

Член Общественной палаты России Александр Малькевич отметил, что в июле расходы бюджета Кубани на три года увеличили на 75,4 млрд руб., до 503,7 млрд руб. Большая часть из них направлена на развитие соцсферы.

Эксперт отмечает результаты в одной из главных отраслей региона — туристической. С начала года турпоток увеличился на 4%, край посетили уже 11,6 млн отдыхающих. На Черноморском побережье к концу лета фиксируют загрузку в 95%, на Азовском — в 87%. Из 128 квалифицированных пляжей 82 присвоена высшая категория — «синий флаг». Кроме того, в регионе находится более 10 тыс. средств размещения. 277 отелям присвоена высшая категория — 4-5 звезд. Большинство таких объектов находятся в Сочи, Анапе и Геленджике.

Эксперт отметил работу региона по уборке озимых зерновых колосовых и зернобобовых культур, которыми засеяли почти 2 млн га. Аграрии собрали 11,3 млн тонн урожая. Также сельхозпроизводители планируют собрать около 270 тыс. тонн винограда, что позволит изготовить не менее 15 млн декалитров вина и почти 6 млн декалитров шампанского.

Глава Крыма Сергей Аксенов оказался на 15-м месте в рейтинге, губернатор Севастополя Михаил Развожаев — на 23-м.

Первую строчку списка занял мэр Москвы Сергей Собянин. На втором и третьем местах оказались губернатор Татарстана Рустам Минниханов и губернатор Тульской области Алексей Дюмин.

Татьяна Ручкина

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