Путин поздравил Лукашенко с днем рождения

Президент России Владимир Путин позвонил белорусскому коллеге Александру Лукашенко и поздравил его с днем рождения. В своей поздравительной телеграмме глава государства отметил, что искренне дорожит отношениями с президентом Белоруссии. Он также выразил уверенность, что вместе Москва и Минск «смогут преодолеть любые трудности».

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Дмитрий Азаров, Коммерсантъ Фото: Дмитрий Азаров, Коммерсантъ

«Уверен, что совместными усилиями мы сможем преодолеть любые трудности и обеспечить дальнейшее наращивание многопланового российско-белорусского сотрудничества, в том числе в формате Союзного государства»,— говорится в поздравлении Владимира Путина, опубликованном на сайте Кремля.

Как уточнила пресс-служба Кремля, позднее между Владимиром Путиным и Александром Лукашенко состоялся телефонный разговор, в ходе которого президент России «тепло поздравил президента Белоруссии». По итогам переговоров президенты подтвердили обоюдный настрой на дальнейшее укрепление российско-белорусского союзничества и стратегического партнерства.

Александр Лукашенко родился в 1954 году. Сегодня, 30 августа, ему исполнилось 69 лет. Господин Лукашенко первый и единственный президент Белоруссии, занимает пост с июля 1994 года.

Милена Костерева