Бастрыкин запросил доклад по делу о ДТП с погибшими подростками в Крыму

Глава Следственного комитета РФ Александр Бастрыкин запросил доклад по уголовному делу о ДТП в Крыму, в котором погибли двое несовершеннолетних. Об этом сообщает информационный центр СКР.

В июле 15-летняя девочка и ее сверстник передвигались на мопеде по дороге. При обгоне водитель внедорожника столкнулся с мопедом. Подростки скончались от полученных травм.

В ГСУ СКР по Крыму и Севастополю было возбуждено уголовное дело. Председатель СКР затребовал у руководителя ведомства Владимира Терентьева доклад об установленных обстоятельствах происшествия, а по завершении расследования — о его результатах.

Татьяна Ручкина

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