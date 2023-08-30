Оперштаб: туробъекты и отели в Геленджике работают в штатном режиме

Пожар в Геленджике не повлиял на работу туристических объектов и средств размещения курорта. Как сообщает оперштаб Краснодарского края, все они функционируют в штатном режиме.

По возникающим вопросам жители города и туристы могут позвонить на «горячую линию» министерства курортов Краснодарского края (тел. 88002006090).

В Геленджике продолжают тушить мощный пожар, площадь которого достигла 118 га. В районах лесного пожара дежурят полицейские. Они организовывают участников дорожного движения, обеспечивая беспрепятственный проезд спецтехники, а также следят за общественным порядком в районах возгораний.

Татьяна Ручкина

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