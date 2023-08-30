В Адыгее за лето оздоровились 530 ребят с Херсонщины

В Адыгее за лето отдохнули и прошли оздоровление 530 ребят из Херсонской области. Об этом сообщает пресс-служба республиканского правительства.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Telegram-канал правительства Адыгеи Фото: Telegram-канал правительства Адыгеи

По данным властей региона, всего в период летней оздоровительной кампании в Адыгее отдохнуло 7545 детей. Помимо ребят из Херсонской области, в лагерях отдохнули также 470 детей из семей участников СВО. Льготные путевки также предоставлялись детям из малоимущих семей и находящихся в трудной жизненной ситуации.

На территории региона этим летом работали два загородных оздоровительных лагеря и 92 лагеря с дневным пребыванием детей. Кроме того, ребят возили на отдых в лагеря на побережье Черного моря.

Андрей Петров

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