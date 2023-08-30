Эксперт: к концу 2023 года спрос на льготную ипотеку увеличится на четверть

Доля льготных программ в общем объеме выдач ипотечных кредитов в России к концу 2023 года приблизится к 60% и на четверть превысит показатель на начало года, прогнозируют аналитики ВТБ.

Как рассказал начальник управления «Ипотечное кредитование» ВТБ Сергей Бабин, после повышения ключевой ставки до 12% крупнейшие игроки ипотечного рынка увеличили ставки по нельготным программам, вслед за этим произошел скачок спроса на жилищные кредиты (в ВТБ недельный рост зафиксирован на уровне 40%). По мнению эксперта, в дальнейшем ожидается спад интереса покупателей к предложениям на рынке вторичной недвижимости, но вырастет спрос на объекты в новостройках, кредит на которые можно по-прежнему получить по однозначным ставкам.

Впрочем, считает Сергей Бабин, общий спрос на улучшение жилищных условий с помощью ипотеки сохранится достаточно высоким. Интерес будет смещаться в сторону программ с господдержкой, в рамках которых удалось сохранить ежемесячный платеж по кредитам на минимальном уровне.

В ВТБ напоминают, что похожая тенденция наблюдалась весной 2022 года, когда после ужесточения политики Центрального Банка ипотечные ставки на «вторичку» значительно увеличились. На этом фоне доля господдержки на рынке подскочила с 29% в январе до исторических 71% в мае. При этом краткосрочное увеличение ставки по ипотеке с господдержкой в апреле 2022 года не охладило интерес россиян к льготным ставкам. Однако к октябрю, после стабилизации экономики, доля госпрограмм практически откатилась к уровню начала года и составила 42% в общем объеме продаж.

«В 2023 году господдержка и рыночные программы достигли паритета. Весной-летом банки проводили на льготных условиях каждую вторую ипотечную сделку. Основной вклад в динамику, помимо ажиотажного спроса на фоне регулирования "околонулевых" ставок внесла "семейная ипотека", условия которой были существенно расширены», – отмечает господин Бабин.

Согласно статистическим данным ВТБ, за неполный август было проведено более 11,1 тыс. льготных сделок на общую сумму 63 млрд руб., что уже превышает результат июля (59 млрд руб.)

Сергей Бабин уверен, что в новых условиях игроки рынка недвижимости будут стремиться предложить своим клиентам специальные условия на покупку новостроек, что также будет стимулировать спрос на льготную ипотеку.

В ВТБ ожидают, что госипотека продолжит укреплять свои позиции, это станет заметно к началу октября. К этому периоду большинство заемщиков реализуют решения по «старым» ставкам. При этом не стоит ждать серьезного роста доли господдержки, как в 2022 году, так как ценовые параметры на «вторичку» остаются ниже психологической отметки в 15%. Таким образом, прогнозируют в ВТБ, до конца года господдержка может нарастить еще порядка 10 пп и занять 60% в общем объеме выдач, что более чем на четверть превысит значение на начало года (45%).

В основу прогноза заложено условие сохранения ключевой ставки на уровне выше 10-11%. «Если же регулятор начнет раунд ее снижения, это "потянет вниз" и ставки по ипотеке и сохранит приоритетную долю рыночных программ в общей структуре выдач», – резюмирует Сергей Бабин.

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