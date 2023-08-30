2 и 3 сентября будет ограничено движение в историческом центре Уфы

В воскресенье, 3 сентября, в Уфе с 7:00 до 15:30 будет перекрыто движение из-за проведения Уфимского международного марафона, сообщает пресс-служба администрации города.

Ограничения коснутся исторического центра Уфы — участков улиц Валиди, Гафури, Пушкина, Маркса, Ленина, Революционной, Карима, Достоевского, Крупской, Кирова, Коммунистической и Театральной. Выезды из прилегающих дворов будут заблокированы, добавили в мэрии.

Изменится схема движения общественного транспорта. Работу трамваев по маршрутам №5 и №16 приостановят.

2 сентября с полудня до 22:00 будет закрыто движение по участку улицы Валиди — от Маркса до Советской.

Уфимский международный марафон проводится в городе в девятый раз. Дистанции для бега и скандинавской ходьбы — 2 км, 5 км, 10 км, 21,1 км, 42,2 км и детские старты (50-400 м). По планам организаторов, в этом году участие в мероприятии примут около 7 тыс. человек.

Олег Вахитов

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