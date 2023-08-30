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Коммерсантъ FM
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Минфин предложил увеличить число портов для импорта алкоголя из стран Закавказья

Минфин предложил расширить перечень пунктов пропуска для ввоза в Россию алкогольной продукции из стран Закавказья. Согласно инициативе ведомства, к списку следует добавить два каспийских морских порта — Астрахань и Оля. Соответствующий проект постановления правительства опубликован на сайте проектов нормативных правовых актов.

В документе министерства уточняется, что цель проекта — развитие транспортного потенциала России и ввоза алкогольной продукции из стран Закавказья «в условиях внешнего санкционного давления со стороны недружественных стран».

«Проектом постановления предлагается установление морских пунктов пропуска через государственную границу Российской Федерации Астрахань и Оля в качестве пунктов пропуска для перемещения алкогольной продукции морским видом транспорта»,— говорится в пояснительной записке к проекту.

В Минфине отметили, что важность канала ввоза алкогольной продукции из стран Закавказья возросла после введения в 2022 году странами Евросоюза санкций в отношении России и ухода ряда иностранных компаний с российского рынка. «В настоящее время существует ряд проблем с осуществлением ввоза алкогольной продукции по данному направлению»,— сказано в пояснительной записке.

В частности, в министерстве обратили внимание, что сейчас автомобильный пункт пропуска на российско-грузинской границе Верхний Ларс–Казбеги работает в режиме повышенной нагрузки и часто закрывается по причине неблагоприятных погодных условий. На увеличение стоимости логистики также сказываются риски обвалов, наличие горного серпантина, мостов и тоннелей.

Если транспортная доставка алкогольной продукции станет недоступна, например, из-за закрытия автомобильного сообщения, товары будет необходимо доставлять через другие страны, например, Иран или Турцию, подчеркивается в документе. «В таких условиях представляется целесообразным развивать морские перевозки по Каспийскому морю, что позволит сохранить канал ввоза алкогольной продукции в РФ из стран Закавказья и позволит снизить расходы, связанные с логистикой, поскольку морское сообщение является менее затратным»,— объяснили авторы постановления.

Милена Костерева

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