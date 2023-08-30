Башкирия намерена направить 730 млн рублей на ремонт водохранилищ

Министерство экологии Башкирии направило в Федеральное агентство водных ресурсов заявки на выделение из федерального бюджета 561,3 млн руб. на ремонт гидротехнических сооружений Юмагузинского и Сакмарского водохранилищ, находящихся в республиканской собственности, сообщает пресс-служба правительства Башкирии. Еще около 81 млн руб. планируется направить из республиканского бюджета.

Работы на Сакмарском водохранилище и Юмагузинском гидроузле планируется выполнить в 2024-2025 годах. Проведение работ позволит обеспечить водой промышленные предприятия среднего течения реки Белой в период низких меженей и регулирование стока рек Белой и Сакмары в период половодья, говорится в сообщении.

Также в дополнительный перечень мероприятий, финансируемых из федерального бюджета, заявлен капремонт гидротехнического сооружения Бакалинского водохранилища и сооружения на реке Шады. Общая стоимость работ по ним составит 87,7 млн руб., в том числе 67,8 млн руб. — из средств федерального бюджета.

Влада Шипилова

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