За неделю коронавирусом в Черноземье заболели на 11% меньше

С 21 по 27 августа в Черноземье коронавирусом заболели 110 человек, следует из федерального оперштаба по борьбе с коронавирусом. Это на 11% меньше, чем неделей ранее, когда было выявлено 124 случая. С начала пандемии коронавирусом в Черноземье заболели 1 307 110 человек. За неделю выздоровели 143 пациента (всего — 1 284 437). От последствий скончались два человека (всего — 22 151).

В Белгородской области выявлено 11 случаев коронавируса (всего — 174 016, на прошлой неделе — 121). Выздоровели 20 пациентов (всего — 171 485). Летальных случаев не зафиксировано (всего — 2 371).

В Воронежской области выявлено 52 случая коронавируса (всего — 507 315, на прошлой неделе — 174). Выздоровел 71 пациент (всего — 498 471). Зафиксировано два летальных случая (всего — 8 701).

В Курской области выявлено семь случаев коронавируса (всего — 155 862, на прошлой неделе — 30). Выздоровели шесть пациентов (всего — 153 310). Летальных случаев не зафиксировано (всего — 2 545).

В Липецкой области выявлено 19 случаев коронавируса (всего — 183 994, на прошлой неделе — 35). Выздоровел 22 пациента (всего — 179 958). Летальных случаев не зафиксировано (всего — 4 004).

В Орловской области выявлено 18 случаев коронавируса (всего — 140 831, на прошлой неделе — 36). Выздоровели 17 пациентов (всего — 138 814). Летальных случаев не зафиксировано (всего — 1 986).

В Тамбовской области выявлено три случая коронавируса (всего — 145 092, на прошлой неделе — 17). Выздоровели семь пациентов (всего — 142 339). Летальных случаев не зафиксировано (всего — 2 544).

В России за неделю заболели 3 104 человека (всего — 22 989 632), выздоровело — 4 020 (22 443 780), умерло — 11 (399 983).

С середины мая 2023 года оперштаб по постановлению правительства РФ перестал публиковать ежедневную статистику. Оперативные данные по COVID-19 за прошедшую неделю публикуются по вторникам.

Из-за чего может вырасти заболеваемость коронавирусом — читайте в материале «Ъ» «Кто такая Эрис».

Александр Прытков

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