В Житомирской области загорелся объект инфраструктуры

В Житомирской области Украины система ПВО сбила дрон. Его обломками были частично повреждены объект инфраструктуры и железнодорожное полотно, сообщил глава областной военной администрации Виталий Бунечко.

На объекте произошел пожар, но очаги возгорания оперативно ликвидировали, уточнил господин Бунечко. По его словам, жертв и пострадавших нет, информация о масштабе повреждений уточняется.

Сегодня, 30 августа, ночью воздушная тревога была объявлена на большей части территории Украины. Предупреждение звучало в том числе в Днепропетровской, Житомирской, Кировоградской и Черкасской областях, а также в Киеве. Российская сторона об ударах не сообщала.

О том, что происходит после ввода российских войск на Украину, читайте в онлайн-трансляции «Ъ».

Лаура Кеффер