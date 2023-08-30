Площадь лесного пожара в Геленджике выросла до 118 га

По данным МЧС по Краснодарскому краю, площадь лесного пожара в Геленджике увеличилась до 118 га. Об этом сообщил в Telegram глава города Алексей Богодистов.

В ликвидации задействовано более 80 единиц техники и 441 человек. По словам господина Богодистова, также помощь оказывают «подготовленные экипированные добровольцы», их число не приводится.

Пожар начался вчера, 29 августа, загорелся лесной массив в микрорайоне Куприянова Щель. Изначально площадь возгорания оценивали в 1,5 га. Был задержан подозреваемый в поджоге сухой травы. В тушении задействовано два вертолета Ми-8, также МЧС отправило на место самолет Бе-200.

Лаура Кеффер