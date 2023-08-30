За сутки по Белгородской области со стороны Украины выпущено 107 снарядов и два дрона

Украинские военные за сутки выпустили Белгородской области 107 различных снарядов, а также атаковали регион двумя беспилотными летательными аппаратами. Об этом в своем Telegram-канале рассказал губернатор Вячеслав Гладков.

В Шебекинском городском округе зафиксировано 65 прилетов. По селу Новая Таволжанка выпущено 13 минометных и десять артиллерийских снарядов, по селу Середа — 17 артиллерийских, по селу Белянка — 15 минометных, по поселку Красное — шесть минометных, по хутору Панков — четыре минометных. Пострадавших и разрушений нет.

В Грайворонском горокруге зафиксировано 23 прилета. По окраине села Безымено выпущено 12 минометных снарядов, по окраине села Смородино — шесть, по окраине села Дроновка — три, по окраине села Новостроевка-Вторая — два. Безымено также было атаковано с помощью дрона-камикадзе, а в поселке Горьковский с БПЛА сброшен один осколочный боеприпас. Пострадавших и разрушений нет.

В Белгородском районе зафиксировано 17 прилетов. По селу Щетиновка выпущено 11 артиллерийских снарядов, по селу Нехотеевка — четыре, по хутору Варишкин — два. Пострадавших и разрушений нет.

В Волоконовском районе из миномета дважды обстреляли окраину хутора Плотвянка. Пострадавших и разрушений нет.

О других событиях после ввода войск России на Украину читайте в онлайн-трансляции «Ъ-Черноземье».

Александр Прытков

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