В Уфе на месяц продлено перекрытие участка улицы Пугачева

В администрации Уфы сообщили, что перекрытие проезда по улице Пугачева на участке от улиц Бельской до Геофизиков продлено еще на месяц, до 30 сентября. Выполняются работы по переустройству сетей напорной канализации и водопровода. Объезд возможен по улице Бельской, бульвару Назара Наджми, улице Просвещения.

Ранее сообщалось, что перекрытие будет снято 28 августа.

Работы ведутся в рамках инфраструктурного проекта «Южные ворота». Одновременно строится улица Генерала Рыленко. На пересечении с улицей Пугачева возводится транспортная развязка.

Влада Шипилова

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