СКР начал проверку передачи части берега озера в Башкирии предпринимателю

Председатель Следственного комитета РФ Александр Бастрыкин поручил доложить о ходе процессуальной проверки по факту передачи в собственность предпринимателю Ильгизу Мусину части северо-западного берега озера Карабалыклы общей площадью 15 тыс. кв. м в Абзелиловском районе Башкирии. Жители Ташбулатовского сельсовета, где находится водоем, записали обращение к Александру Бастрыкину и опубликовали его в соцсетях.

В обращении местные жители попросили проверить законность действий лиц, ответственных за распределение земельных участков. По этому факту СУ СКР по Башкирии начало проверку.

Ильгиз Мусин является совладельцем сельскохозяйственного производственного кооператива «КФХ “Янтак”» в Абзелиловском районе, занимающегося рыболовством.

Влада Шипилова

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