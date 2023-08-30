Отменена передача участков для нереализованного проекта по переработке ТКО в Башкирии

Глава Башкирии Радий Хабиров признал утратившим силу свое распоряжение от 2019 года о предоставлении стерлитамакскому АО «ПТК Экопром» участков в аренду без торгов.

Два участка общей площадью около 12 га располагаются в Стерлитамаке. Они предоставлялись для строительства экополигона и площадки для хранения инертных отходов. «ПТК Экопром» заявляла о планах реализации масштабного инвестпроекта по строительству производственно-технологического комплекса по переработке вторичных ресурсов.

В 2017 году сообщалось, что общий объем инвестиций составит 266 млн руб., будет создано более 150 рабочих мест. Компания заявляла о планах по производству продукции из пластмасс, бумаги, картона, лома алюминия, банок стеклянных, бутылок, RDF-топлива, резиновой крошки, плитки. Однако проект, включенный в перечень приоритетных, не был реализован. В настоящее время «ПТК Экопром» находится в стадии ликвидации.

АО «ПТК Экопром» было зарегистрировано в Стерлитамаке в сентябре 2017 года с уставным капиталом 900 тыс. руб. Принадлежит Эльвире Миндияровой, Антону Плесаку, Олегу Никифорову (через ООО «Спецавтотранспорт»). Бывшее руководство компании связано с семьей предпринимателя, совладельцы регионального оператора по обращению с отходами ООО «Эко-сити» Айрата Максадова.

Влада Шипилова

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