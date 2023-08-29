Туапсинский суд решил вопрос о земле в Ольгинке

Решение Туапсинского районного суда Краснодарского края, согласно которому владельцы лишились своих земельных участков в поселке Ольгинка, ответчики планируют обжаловать. Об этом «Ъ-Кубань» рассказал адвокат Юрий Пустовит.

Фото: Евгений Павленко, Коммерсантъ

«В ближайшие дни мы получим решение районного суда первой инстанции и сможем обжаловать его в Краснодарском краевом суде. Считаем, что были нарушены права ответчиков, при отсутствии законных оснований были удовлетворены требования Генеральной прокуратуры. Суд фактически не предоставил возможности защитить права ответчиков»,— комментирует Юрий Пустовит.

Суд в Туапсе удовлетворил иск Генпрокуратуры России к 11 собственникам о признании незаконными сделок по приобретению ими 42 земельных участков общей площадью 9 га в поселке Ольгинка. Надзорное ведомство доказывает, что более десяти лет назад муниципалитет незаконно изменил категорию земель с особо охраняемой территории на земли поселений и продал участки частным лицам.

Как следует из иска (копия имеется в распоряжении «Ъ-Кубань»), в 1983 году исполком Туапсинского райсовета передал пансионату отдыха «Ольгинка» 24 га земли для строительства здравницы. В 1992 году учреждение было преобразовано в акционерное общество. Позже за пансионатом был закреплен участок площадью 14,4 га и еще 2 га — под хозяйственную деятельность на праве аренды. Истец утверждает, что на тот момент земли под «Ольгинкой» имели статус особо охраняемых территорий, однако райадминистрация якобы незаконно изменила их категорию на земли населенных пунктов и в 2008 году продала 9 га ЗАО «Пансионат отдыха "Ольгинка"» в связи с тем, что на участке уже имелась его недвижимость (пять домов отдыха, спальные корпуса, столовая, склады, хозблоки и пр.). При этом, как говорится в иске, пансионат не преследовал цели заниматься санаторно-курортным лечением, а местная администрация действовала вопреки интересам России, оказывая пансионату содействие. В итоге сделки якобы были совершены только с целью вовлечения земель в оборот, заключает Генпрокуратура.

Также Генпрокуратура, аргументируя свою позицию, ссылается на постановление губернатора Кубани о придании ряду муниципалитетов, в том числе Туапсинскому району, статуса курортов краевого значения.

Тат Гаспарян

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