Бортпроводники рейса Москва — Сочи спасли жизнь младенца

Бортпроводники рейса Москва — Сочи спасли двухнедельного младенца, у которого во время полета внезапно пропало дыхание. Об этом сообщает «РИА Новости» со ссылкой на пресс-службу «Аэрофлота».

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Ирина Пономарева Фото: Ирина Пономарева

Среди пассажиров не было медицинских работников, поэтому бортпроводники самостоятельно оказали ребенку первую помощь. Они выполнили сердечно-легочную реанимацию, после чего у ребенка возобновилось дыхание. После посадки самолета в аэропорту Сочи младенца передали медикам, которые его госпитализировали.

Руководство авиакомпании распорядилось премировать экипаж самолета. Также его членам вручат высшую корпоративную награду авиакомпании — почетный знак «Отличник "Аэрофлота"».

Татьяна Ручкина

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