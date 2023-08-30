Спрос на новые автомобили в Ижевске вырос на 79% летом

В столице Удмуртии за июнь-август спрос на новые автомобили вырос на 79% в сравнении с прошлым годом, а количество объявлений о продаже — на 17,5%. Как сообщает Авито Авто, средний чек за новый автомобиль достиг 1,85 млн руб.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Антон Новодерёжкин, Коммерсантъ Фото: Антон Новодерёжкин, Коммерсантъ

В Ижевске самой востребованной моделью автомобиля оказался LADA Granta, средняя стоимость которого составила 839 тыс. руб. Вторую строчку занял LADA Vesta — 1,3 млн руб., третью — Niva Legend (873 тыс. руб). Замыкают рейтинг Москвич 3 и Granta Cross по стоимости в 2,28 млн руб. и 886 тыс. руб. соответственно.