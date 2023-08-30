Над Орловской областью сбиты два украинских беспилотника

Во время ночной украинской атаки беспилотными летательными аппаратами ПВО сбила два дрона над территорией Орловской области. Об этом в своем Telegram-канале рассказал губернатор Андрей Клычков.

По его данным, информации о повреждениях и пострадавших нет. «Все оперативные службы задействованы для обеспечения безопасности»,— заверил господин Клычков.

Всего за ночь со стороны Украины БПЛА атаковали семь регионов — Севастополь, Брянскую, Калужскую, Московскую, Орловскую, Псковскую и Рязанскую области. Наиболее серьезный урон понес аэропорт Пскова. Масштаб разрушений уточняется, рейсы отменены. Также повреждены военно-транспортные самолеты Ил-76.

Александр Прытков

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