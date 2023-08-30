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обновлено 10:08

Что происходит в Черноземье после ввода войск России на Украину. 30 августа

Онлайн-трансляция: последние новости и заявления

10:07. За 29 августа по Белгородской области со стороны Украины выпущено 107 снарядов и два дрона, сообщил губернатор Вячеслав Гладков. Шебекинский городской округ обстреляли 65 раз, Грайворонский — 23, Белгородский район — 17, Волоконовский — два. В Грайворонском округе также с беспилотника сброшен один осколочный боеприпас и зафиксирована атака дрона-камикадзе. Пострадавших и разрушений нет.

9:48. Идет обстрел села Новая Таволжанка Шебекинского городского округа Белгородской области, следует из сообщений РСЧС.

8:14. РСЧС сообщает об обстреле села Дроновка Грайворонского городского округа Белгородской области.

7:52. Ночью при отражении атаки украинских БПЛА над территорией Орловской области были сбиты два беспилотника, сообщил губернатор Андрей Клычков. По его данным, информации о повреждениях и пострадавших нет. Все оперативные службы задействованы для обеспечения безопасности.

Что происходило в Черноземье после ввода войск России на Украину 29 августа

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