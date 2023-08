Азия берет реванш

Место* Название университета Страна 1 Harvard University США 2 Massachusetts Institute of Technology США 3 University of Oxford Великобритания 4 University of Cambridge Великобритания 5 University College London Великобритания 6 Stanford University США 7 Columbia University США 8 ETH Zurich — Swiss Federal Institute of Technology Zurich Швейцария 9 Imperial College London Великобритания 10 University of Chicago США 11 University of Tokyo Япония 12 Johns Hopkins University США 13 University of Pennsylvania США 14 University of Michigan США 15 New York University США 16 Yale University США 17 Lomonosov Moscow State University Россия 18 Peking University Китай 19 Duke University США 20 University of Edinburgh Великобритания