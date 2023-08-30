Азия берет реванш

В седьмом выпуске глобального рейтинга «Три миссии университета» страны Азии впервые опередили Европу по числу участников. Россия сохранила позиции в тройке стран-лидеров по представленности в рейтинге, уступив только США и Китаю.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Константин Кокошкин, Коммерсантъ Фото: Константин Кокошкин, Коммерсантъ

В глобальный рейтинг «Три миссии университета» (MosIUR) в 2023 году вошли 2 тыс. университетов из 112 стран мира. Страны—лидеры по количеству университетов в рейтинге не изменились: это США (252 вуза), Китай (232 университета) и Россия (154 участника). Далее следуют Великобритания (109) и Япония (101). Возглавили рейтинг Гарвард и Массачусетский технологический институт (MIT). Следом расположились Оксфорд, Кембридж и Университетский колледж Лондона. Среди вузов Азии наилучшие показатели продемонстрировали Токийский университет (11-е место) и Пекинский университет (18-е место). Лучшим вузом в Австралии и Океании признан Университет Мельбурна (49-е место), в Латинской Америке — Национальный автономный университет Мексики (107-е место), в Африке — Университет Кейптауна (159-е место). В топ-100 рейтинга вошли три российских участника: Московский государственный университет им. М. В. Ломоносова (17-е место), Санкт-Петербургский государственный университет (39-е место) и МФТИ (43-е место).

Наибольшее количество участников топ-2000 представляют азиатские страны — 637, далее следует Европа — 621 университет. На Северную Америку приходится 288 фигурантов рейтинга, на Южную и Центральную Америку — 162 вуза. Интересно, что в 2023 году Африка впервые сравнялась с Австралией и Океанией по представленности в рейтинге — по 48 вузов. В рейтинге 2023 дебютировали сразу три африканских страны — это Алжир, Маврикий и Малави, чьи университеты ранее не фигурировали в списке, а теперь заняли места в интервальной группе 1751–2000.

Диаграмма: Ассоциация составителей рейтингов

Один из главных трендов — усиление азиатских университетов. За год их доля в рейтинге выросла на 2 процентных пункта и достигла 31,9%. В то же время результат европейских университетов снизился на такую же величину, составив 31,1%. Таким образом, впервые за все время составления рейтинга «Три миссии университета» Азия обошла Европу по количеству участников в списке лучших вузов планеты (в этой статистике не учитывались вузы Турции и России, так как эти страны расположены сразу в двух частях Света). Вузы Азии в среднем опередили европейских визави по приросту показателей, измеряющих успешность выступления в студенческих олимпиадах, цитируемость научных работ и удельный исследовательский бюджет. Вместе с тем азиатские вузы пока не стали высоко конкурентоспособными по части экспорта образовательных услуг — в среднем доля иностранных студентов в вузах Азии примерно в три раза ниже, чем в Европе, при чем за год среднее значение в азиатских вузах сократилось на 0,3%, тогда как в европейских — выросло на 0,2%.

Говоря о прогрессе азиатских вузов в рейтинге, стоит отдельно отметить главные страны-локомотивы: в 2023 году ими стали Китай и Индия, добившиеся наилучших результатов по числу новых участников в мировом топе (плюс 30 у Китая и плюс 20 у Индии). Успех китайских вузов во многом сопряжен с улучшением показателей второй, научной миссии — ростом цитируемости публикаций и увеличением исследовательского бюджета в расчете на сотрудника. При этом в странах англосаксонского мира (Великобритания, США, Канада, Австралия и др.) эти показатели в среднем несколько снизились. Что же касается вузов Индии, то наибольшего прогресса университеты этой страны добились по показателям «третьей миссии» — например, число онлайн-курсов выросло в среднем на 34%. Кроме того, Индия входит в топ стран по объему финансирования университетов в расчете на студента (по паритету покупательной способности).

Диаграмма: Ассоциация составителей рейтингов

Россия также показала положительную динамику с точки зрения числа участников, вошедших в рейтинг. В этом году наша страна представлена в «Трех миссиях» 154 университетами (в прошлом выпуске рейтинга — 146). По доступности качественного образования — количеству студентов в университетах—участниках рейтинга на 100 тыс. населения — Россия занимает восьмое место среди стран с населением более 50 млн человек. При этом Россия уступает англосаксонским странам, но уверенно лидирует по этому показателю во всех страновых объединениях, в которых присутствует (ШОС, ЕАЭС, БРИКС). Наиболее высокие показатели в мире здесь демонстрируют Великобритания и Франция (3 тыс. и 2,4 тыс. студентов на 100 тыс. населения страны). Для сравнения: удельное значение США составляет 1,5 тыс., а показатель Японии и России — около 1 тыс.

В топ-2000 представлены образовательные организации всех федеральных округов России из более чем половины субъектов РФ. В 2023 году в списке присутствуют университеты 46 регионов страны (годом ранее — 45). Из перечня выбыли вузы Амурской области и Забайкальского края, однако в нем появились представители Краснодарского края, Оренбургской и Ярославской областей. На сегодня наибольшее количество сильных российских вузов сосредоточено в Москве — 39 университетов, далее следуют Санкт-Петербург (14 вузов), Татарстан (шесть вузов), Московская, Томская и Тюменская области (по пять вузов). По четыре университета представляют Новосибирскую, Ростовскую и Самарскую области.

Рейтинг «Три миссии университета» базируется исключительно на объективных показателях и по этой причине позволяет давать взвешенную беспристрастную оценку российской высшей школе. Как уже ранее отмечалось в аналитических обзорах, наиболее успешно российские университеты справляются с первой, образовательной миссией, тогда как по части научных исследований успехи на мировой арене гораздо скромнее. В 2023 году в топ-100 субрейтинга по группе критериев «Образование» вошли сразу шесть российских вузов: это МГУ им. М. В. Ломоносова, СПбГУ, МФТИ, НИЯУ МИФИ, НИУ ВШЭ и Университет «Иннополис». При этом в топ-100 субрейтинга «Наука» нет ни одного российского университета — МГУ и МФТИ, лучшие из российских вузов по этому аспекту, расположились во второй сотне.

Российские вузы из года в год подтверждают реноме мирового лидера по победам студентов в престижных международных олимпиадах. По данным рейтинга 2023 года, представители России добиваются успеха в таких соревнованиях в пять раз чаще, чем учащиеся из США, и в два раза чаще, чем студенты британских вузов. Результат российских вузов — взвешенный балл, рассчитываемый с учетом занятых мест и географического охвата олимпиад,— на 7% превысил средний результат вузов Китая, чьи студенты также известны своими успехами на международных олимпиадах.

За последние годы Россия достигла значительного прогресса по части экспорта образовательных услуг. Два года назад рейтинг «Три миссии университета» впервые зафиксировал тот факт, что российские вузы из списка MosIUR превзошли среднемировой уровень по показателю «доля иностранных студентов» и опередили такие страны, как США, Испания и Италия, по среднему показателю в расчете на вуз. По данным рейтинга 2023 года доля студентов из-за рубежа в вузах России составила 12,1%, что значительно выше среднемирового значения по 2 тыс. лучшим университетам (10,4%). Примечательно, что высокая популярность российского образования у иностранцев относится не только к признанным лидерам рейтинга, но к широкому спектру университетов, в том числе расположенных в нижней части рейтинга.

Если проанализировать не удельные, а абсолютные значения, то и в этом случае Россию можно отнести к лидерам глобального экспорта высококачественных образовательных услуг. Так, в топ-2000 университетов обучается 3,7 млн иностранных студентов, при этом на российские вузы приходится 186 тыс. из них (или 5%). Это пятый результат в мире, больше только у Великобритании (14%), США (13%), Австралии (8%) и Германии (7%).

Еще одним конкурентным преимуществом России можно считать активное развитие онлайн-форматов обучения. По среднему числу массовых онлайн-курсов (МООК) вузы России превосходят среднемировой уровень — 15,2 по России против 12,7 в среднем по миру. Россия опережает Испанию и Канаду, но уступает, например, Индии и Великобритании. К слову, среднемировые показатели количества МООК бурно растут — всего за год прирост в расчете на один вуз составил 44%.

Что же касается негативных факторов развития отечественного образования, то к ним относятся сравнительно невысокий уровень финансирования ($18,9 тыс. по ППС в расчете на студента российских вузов против $27,4 тыс. по ППС в среднем по миру), а также низкая глобальная цитируемость научных работ — показатель России в два раза ниже среднемирового уровня, притом что мы уступаем не только англоязычным странам, но и Бразилии, Турции и Японии. Еще одна болевая точка — кадровая обеспеченность. Отношение количества научно-педагогических работников к численности студентов у российских вузов снижается последние годы, и сегодня по показателю «НПР / студент» Россия недотягивает до среднего значения по всем участникам рейтинга (0,087 против 0,091). Также можно отметить и недостаточно эффективные коммуникации наших вузов посредством соцсетей. Российские вузы по-прежнему значительно отстают от среднемирового показателя по числу подписчиков — 34 тыс. в среднем у вузов России при среднемировом значении 173 тыс. Однако налицо повышение внимания вузов к этому аспекту деятельности: показатель стал самым динамичным для российских вузов — за год рост числа подписчиков по сопоставимой выборке превысил 40%.

Алексей Ходырев (Ассоциация составителей рейтингов)