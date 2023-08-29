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Коммерсантъ FM
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США объявили о пакете военной помощи Украине на $250 млн

Администрация президента США Джо Байдена согласовала новый пакет военной помощи Украине на сумму $250 млн. В него вошли снаряды для ракетных систем залпового огня HIMARS, ракеты AIM-9M для систем ПВО, 155-миллиметровые и 105-миллиметровые артиллерийские боеприпасы. Об этом говорится в заявлении госсекретаря США Энтони Блинкена, опубликованном на сайте Госдепа.

В пакет военной помощи также вошли:

  • средства разминирования;
  • противотанковые ракетные комплексы Javelin;
  • более 3 млн патронов;
  • машины скорой помощи;
  • запчасти для обслуживания ранее предоставленной техники.

Последний раз об отправке военной помощи США Украине сообщалось 14 августа. В 44-й пакет на сумму $200 млн вошли боеприпасы для зенитных ракетных комплексов Patriot и HIMARS, 120-миллиметровые танковые боеприпасы, противотанковые ракетные комплексы TOW и Javelin.

О том, что происходит после ввода войск России на Украину,— в онлайн-трансляции «Ъ».

Военная операция на Украине

Военная операция на Украине

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