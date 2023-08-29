Главные новости за 29 августа. Белгород, Воронеж, Курск, Тамбов, Орел

Суд в Тамбове рассмотрит уголовное дело о покушении на особо крупное мошенничество против бывшего директора и бенецифиара ООО «Стинэк» Марии Комаровой. Компания известна участием в крупном государственном проекте по ремонту тамбовского гидроузла

В первом полугодии 2023 года Центрально-Черноземный банк Сбербанка (ЦЧБ) предоставил компаниям и предпринимателям в макрорегионе кредиты на сумму более 350 млрд руб. Показатель увеличился на 30%

За этот же период жители Воронежской области взяли в банках кредитов на покупку автомобилей в сумме на 7,85 млрд руб., что на 63% больше, чем в январе-июне 2022-го. Другие регионы Черноземья демонстрируют столь же заметный рост

В домашнем матче Кубке России по футболу воронежский футбольный клуб «Факел» с минимальным счетом 0:1 уступил «Оренбургу»

Губернатор Александр Гусев назначил руководителем департамента по развитию муниципальных образований правительства Воронежской области Валерия Мелещенко

В Белгородской, Воронежской, Курской и Орловской областях за последние несколько дней стало известно о еще пятерых погибших во время спецоперации уроженцах региона. Как минимум двое из них были мобилизованными, трое — были не старше 27 лет

ВСУ продолжили сравнительно активные обстрелы приграничных регионов Черноземья. Белгородскую область за последние сутки 105 раз обстреляли и пять раз атаковали дронами, также было обстрелян поселок в Курской области