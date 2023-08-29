Мэрия Ярославля потребовала приостановить окраску здания вуза в яркий цвет

В Ярославле фасад учебного корпуса медицинского университета начали красить в яркий розовый цвет, однако мэрия потребовала приостановить работы. Об этом сообщил мэр Артем Молчанов.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Артем Молчанов, Телеграм Фото: Артем Молчанов, Телеграм

Господин Молчанов в своем телеграм-канале написал, что в третьем корпусе медицинского университета, расположенном на проспекте Октября, ведутся ремонтные работы.

«Заметил, что первый этаж здания красят в новый яркий цвет, который явно не соответствует внешнему облику здания. По требованию мэрии работы приостановили»,— сообщил мэр Ярославля.

Глава города пояснил, что окрашивать фасад в цвет, отличающийся от основного цвета здания, запрещают правила благоустройства Ярославля, утвержденные муниципалитетом.

Алла Чижова