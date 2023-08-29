«Яндекс Погода»: 30 августа в Черноземье будет малооблачно, до +26°

Во вторник, 30 августа погода на территории Черноземья ожидается преимущественно малооблачная, а среднесуточная температура составит от +23° до +29°, следует из данных сервиса «Яндекс Погода».

По прогнозам синоптиков, теплее всего 30 августа будет в Курской области, где ожидается малооблачная погода, а столбик термометра поднимется до +29°. Немногим прохладнее будет в Белгородской и Орловской областях —+28°.В Воронежской области воздух прогреется до +26°.

В Липецкой области, как считают синоптики, будет облачно с прояснениями, а средняя температура воздуха в регионе составит +25°.

Прохладнее всего в Черноземье может быть в Тамбовской области — +23° и малооблачная погода.

Сергей Калашников

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