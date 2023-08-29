Сбербанк проконсультирует развитие туризма в регионах Черноземья

В Липецке представители Центрально-Черноземного банка Сбербанка (ЦЧБ) подписали соглашение о сотрудничестве с проектным офисом по туризму, работающим в рамках ассоциации межрегионального социально-экономического взаимодействия «Центральный федеральный округ» (ЦФО). Договоренности между сторонами были достигнуты в рамках отраслевого семинара-совещания по развитию молодежного туризма, сообщили в пресс-службе ЦЧБ.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: пресс-служба Фото: пресс-служба

Планируется, что при «консалтинговой поддержке» Сбербанка в Черноземья будет развиваться единый туристический бренд макрорегиона. Специалисты банка и проектного офиса также будет работать над поддержкой игроков профильного рынка во всех областях Черноземья с целью «популяризации туристических объектов на территории всего макрорегиона, что позволит усилить потенциал каждой области».

В банке отметили, что идея создания бренда макрорегиона уже «получила поддержку на уровне полпредства президента РФ в ЦФО». Теперь инициатива направлена на рассмотрение и согласование в правительство РФ.

Зампред ЦЧБ Антон Каменев отметил, что «туризм является ключевым драйвером развития экономики регионов»: «На одно рабочее место в этой приходится пять в связанных отраслях. Регионы Черноземья уже активно используют аналитику Сбера на основе BigDataдля построения качественных стратегий развития. Наша общая задача — сделать максимально привлекательными уже созданные в макрорегионе маршруты и создать новые точки притяжения туристов в рамках единого бренда. Сбер продолжит оказывать всестороннюю поддержку в части экспертизы, интеграции цифровых сервисов, консалтингового и финансового сопровождения проектов для развития туристического потенциала».

В Сбербанке напомнили, что одной из его последних инициатив в сфере туризма стал проект «Путешествуй по России». В рамках него 20 журналистов федеральных СМИ и тревел-блогеров проехали по маршруту дворянской семьи Ольденбургских времен Российской Империи из Санкт-Петербурга в Ялту. Участники путешествия посетили в том числе достопримечательности регионов Черноземья.