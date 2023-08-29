Воронежский «Факел» проиграл «Оренбургу» в Кубке России - 0:1

В домашнем матче Кубка России по футболу воронежский ФК «Факел» с минимальным счетом уступил «Оренбургу».

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Андрей Цветков / Коммерсантъ Фото: Андрей Цветков / Коммерсантъ

Хозяева большую часть матча провели на половине поля гостей, но пропустили мяч в результате контратаки «Оренбурга» на последней минуте основного времени матча.

Главный тренер «Оренбурга» Давид Деограсия отметил, что «игра была тяжелая и рваная»: «В тактике отработали хорошо, в итоге выиграли». «Нам рассказывали о воронежских болельщиках, очень понравилась поддержка, которую они оказывали своей компанде. В приоритете для нас Российская премьер-лига, но будем стараться одерживать верх в любых розыгрышах».

Главный тренер «Факела» Вадим Евсеев согласился, что воронежская команда дала «шанс сопернику в конце игры»: «У "Оренбурга" оказалось на одного человека больше в створе ворот, им удалось добивание». Он не стал по итогу игры делить команду на «второй и первый состав». «Все качественно сыграли, мы исходим из готовности футболистов. Радует троица молодых игроков, кубок для них подспорье. Полузащитник Табо Селе только ночью приехал — он набирает форму. Александра Беленова мы ставили в ворота на начало игры, а не на серию пенальти. Защитник Игорь Калинин выделялся, и мы довольны, что он получил игровую практику»,— рассказал господин Евсеев.

На трибунах за игрой следили 11 017 зрителей. По итогам третьего тура Пути РПЛ в группе А «Факел» с тремя очками теперь может опустится на последнее место. Следующий матч в кубке воронежский клуб проведет на выезде с тем же «Оренбургом» в конце сентября.

Сергей Калашников, Андрей Цветков, Александр Прытков

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