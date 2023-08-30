«Наши показатели растут вопреки всем санкциям»

Завершился окружной этап Всероссийской премии «Экспортер года» в Уральском федеральном округе. По его итогам были награждены компании сфер машиностроения, АПК, промышленности и услуг, которые отличились успехами в налаживании поставок за рубеж. Победителем сразу в трех номинациях стал экспортер металлопродукции из Магнитогорска — Уральская металлообрабатывающая компания. Губернатор Челябинской области Алексей Текслер отметил, что в связи с внешнеполитической ситуацией география экспорта изменилась, но число компаний-экспортеров выросло.



Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Пресс-служба правительства Челябинской обл. Фото: Пресс-служба правительства Челябинской обл.

В Челябинске состоялась церемония награждения победителей и призеров Всероссийской премии «Экспортер года» в Уральском федеральном округе. Мероприятие прошло 29 августа в отеле Radisson Blu. Премия была учреждена правительством РФ для поощрения организаций и индивидуальных предпринимателей, достигших исключительных результатов в экспортной деятельности. Определение победителей и призеров проходит в два этапа. Первый проводится на уровне каждого федерального округа. Затем из числа компаний, занявших первые места по итогам окружного этапа, отбираются лучшие экспортеры страны.

В церемонии награждения победителей принял участие губернатор Челябинской области Алексей Текслер. Он отметил, что в связи с внешнеполитической ситуацией география экспорта в регионе в последнее время существенно изменилась.

«Если ранее наш регион активно сотрудничал с Европой, США, то сегодня мы переориентировались на другие страны. В Челябинской области резко возрос объем экспорта в Китай, Индию. Начали налаживать экспорт в африканские страны, что тоже радует. Активно сотрудничаем и с Латинской Америкой. К примеру, на днях на Кубу придет партия пожарных машин, произведенных на автозаводе “Урал”. Развиваются важнейшие экспортные направления через Казахстан, Туркменистан, Иран в Индию и Китай»,— сказал глава региона.

Алексей Текслер добавил, что сегодня в регионе работают почти 2,5 тыс. экспортеров из числа крупных компаний, в категории малого бизнеса их еще больше. «Наши показатели растут вопреки всем санкциям — с начала этого года в регионе стало больше экспортеров на 161 компанию. И это не может не радовать: экспорт — это не только серьезный вклад в развитие экономики, но и показатель успешности нашего бизнеса»,— отметил губернатор.

Также он поставил задачу промышленникам региона «работать на экспорт, завоевывать новые экспортные рынки».

«И мы в этом будем им помогать. На следующий год будем увеличивать объем поддержки наших экспортеров. Это важно, поскольку успешность нашей промышленности, в том числе, измеряется количеством экспортных поставок. Поскольку, если продукт востребован за пределами страны, это говорит о его высоком уровне и качестве»,— пояснил Алексей Текслер.

Главный федеральный инспектор по Челябинской области Денис Чернятьев подчеркнул, что премия «Экспортер года» является не только стимулом развития конкуренции между товаропроизводителями, но и дает возможность для обмена опытом.

«На сегодня развитие экспортного потенциала страны является одной из важнейших экономических задач. Многие из вас сегодня устанавливают торговые связи со странами, которые не являются нашими традиционными партнерами. И эти взаимоотношения, привлечение к нам новых партнеров служат укреплению экономического суверенитета РФ, упрочению нашего положения на меняющейся международной арене. Ваши успехи являются очень серьезным вкладом в достижение нашей общей цели, которую ставит перед нами глава государства — установление многополярного мира на основе равного партнерства в экономической и политической деятельности»,— отметил Денис Чернятьев. По его словам, в прошлом году 6 тыс. предприятий Уральского федерального округа провели экспортные операции в 122 странах. Общий оборот операций составил $2,6 млрд.

По итогам окружного этапа премии победителем сразу в трех номинациях в сегменте крупного бизнеса стала Уральская металлообрабатывающая компания из Магнитогорска: «экспортер в сфере промышленности», «новая география» и «ответственный экспортер ESG». Директор по маркетингу Уральской металлообрабатывающей компании Антон Горьков отметил, что ее успехи в экспортной деятельности обусловлены активным взаимодействием с иностранными партнерами и мониторингом ситуации на рынке.

«Мы активно работаем, ориентируемся на текущие реалии, которые происходят на рынке. Также мы постоянно разговариваем с зарубежными партнерами и стараемся сделать самый качественный сервис»,— прокомментировал награждение директор по маркетингу Уральской металлообрабатывающей компании Антон Горьков.

Второе место в номинации «Экспортер года в сфере промышленности» заняло ООО «Бергауф строительные технологии» (Екатеринбург), которое поставляет за границу сухие строительные смеси и лакокрасочные материалы. Третью строчку занял Каменск—Уральский завод по обработке цветных металлов.

Лучшим «Экспортером года» в сфере машиностроения среди крупных компаний стал Уралмашзавод (Екатеринбург), в сегменте малого и среднего бизнеса — производитель шаровых кранов, труб и дисковых затворов «Равани-Рус» (Челябинск). Победителем в сегменте агропромышленной продукции стало агропредприятие «А1 Агро Групп», в отрасли готового продовольствия АПК — АО «Жировой комбинат» (Екатеринбург). Лидером в сфере услуг признали IT–компанию «Сирин» (ХМАО), в номинации «Ответственный экспортер ESG» среди субъектов малого и среднего предпринимательства (МСП) победила клининговая компания «Дрим» (Тюмень). Также в сегменте МСП трейдером года признали торговую компанию «Айронэкс», лучшей женщиной-экспортером — заместителя директора по продажам ООО НПО «Экспериментальный завод» (Реж, Свердловская область) Ольгу Карташову.

Вице-президент Российского экспортного центра (РЭЦ) Роман Генкель отметил, что премия «Экспортер года» дает возможность компаниям налаживать взаимодействие с региональными и федеральными органами исполнительной власти.

«Подобные мероприятия — это возможность получить информацию и с точки зрения мер поддержки, пообщаться как с представителями региональных органов исполнительной власти, так и федеральных органов исполнительной власти. Это, в свою очередь, позволяет решить какие-то вопросы, узнать перспективы тех или иных мер поддержки с точки зрения их продления»,— прокомментировал Роман Генкель.

В Челябинской области поддержку компаниям-экспортерам оказывает Центр поддержки экспорта (ЦПЭ). Он на бесплатной основе проводит консультации, помогает найти партнеров, организовывает участие в международных выставках и бизнес-миссиях, выводит товары на электронные площадки и помогает продвижению организаций. На условиях софинансирования центр проводит индивидуальные маркетинговые и патентные исследования зарубежных рынков.

Михаил Бычков