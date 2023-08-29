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Коммерсантъ FM
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Три села в Приморье отрезаны от дорог из-за обрушения мостов

В Приморском крае в результате ливневых дождей обрушились оба моста в селе Андреевка. Как сообщила администрация региона, жители трех сел Хасанского округа — Андреевка, Рисовая Падь и Витязь — отрезаны от дорог. Несколько улиц Андреевки остались без света после аварии на электросетях.

В селе Андреевка проживают чуть больше 90 человек, в селе Рисовая Падь — 11 человек, в Витязе — примерно 150 человек.

Как сообщили в региональном МЧС, на территории 12 муниципальных образований в Приморье подтоплены 89 жилых домов, 468 придомовых территорий, 4 участка дорог, отрезаны 12 населенных пунктов. В двух городских округах организованы два пункта временного размещения (ПВР). По последним данным, в ПВР остаются 36 человек, включая 29 детей.

Наводнения из-за сильных дождей в Приморье наблюдаются с начала августа. 15 августа в регионе ввели режим ЧС, 25 августа его повысили до федерального уровня. По последним данным, погибли шесть человек, подтоплено более 5 тыс. домовладений, эвакуировано свыше 2,5 тыс. человек.

Лусине Баласян

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