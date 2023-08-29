Около 50 человек тушат природный пожар в Геленджике

В Геленджике 47 человек и 13 единиц техники задействованы в тушении природного пожара в микрорайоне «Куприянова щель», на улице Речной. Огонь охватил сухую растительность на площади 1 тыс. кв. м, сообщили в региональном главке МЧС.

«Для недопущения распространения возгорания на лесной фонд привлечены силы и средства гарнизона по повышенному рангу пожара»,— говорится в сообщении МЧС.

Часом ранее пожарные ликвидировали возгорание поля площадью 100 кв. м в районе микрорайона «Парус» в Геленджике.

Наталья Решетняк

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