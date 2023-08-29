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«Он доходил до всех»

В Москве простились с Сергеем Филатовым

Церемония прощания с бывшим главой администрации президента, председателем Союза писателей Москвы Сергеем Филатовым прошла во вторник в ритуальном зале Центральной клинической больницы №1 управделами президента. Похороны состоялись на Троекуровском кладбище.

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Церемония прощания с бывшим руководителем администрации президента России Сергеем Филатовым в Центральной клинической больнице

Церемония прощания с бывшим руководителем администрации президента России Сергеем Филатовым в Центральной клинической больнице

Фото: Коммерсантъ / Дмитрий Духанин  /  купить фото

Экс-руководитель Федерального агентства по печати и массовым коммуникациям Михаил Сеславинский (слева) и директор департамента Минцифы Владимир Григорьев на церемонии прощания с Сергеем Филатовым

Экс-руководитель Федерального агентства по печати и массовым коммуникациям Михаил Сеславинский (слева) и директор департамента Минцифы Владимир Григорьев на церемонии прощания с Сергеем Филатовым

Фото: Коммерсантъ / Дмитрий Духанин  /  купить фото

Экс-руководитель Совета по правам человека при президенте Михаил Федотов (в центре) на церемонии

Экс-руководитель Совета по правам человека при президенте Михаил Федотов (в центре) на церемонии

Фото: Коммерсантъ / Дмитрий Духанин  /  купить фото

Председатель Ассоциации юристов России, бывший глава правительства РФ Сергей Степашин (второй слева) на церемонии

Председатель Ассоциации юристов России, бывший глава правительства РФ Сергей Степашин (второй слева) на церемонии

Фото: Коммерсантъ / Дмитрий Духанин  /  купить фото

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Церемония прощания с бывшим руководителем администрации президента России Сергеем Филатовым в Центральной клинической больнице

Фото: Коммерсантъ / Дмитрий Духанин  /  купить фото

Экс-руководитель Федерального агентства по печати и массовым коммуникациям Михаил Сеславинский (слева) и директор департамента Минцифы Владимир Григорьев на церемонии прощания с Сергеем Филатовым

Фото: Коммерсантъ / Дмитрий Духанин  /  купить фото

Экс-руководитель Совета по правам человека при президенте Михаил Федотов (в центре) на церемонии

Фото: Коммерсантъ / Дмитрий Духанин  /  купить фото

Председатель Ассоциации юристов России, бывший глава правительства РФ Сергей Степашин (второй слева) на церемонии

Фото: Коммерсантъ / Дмитрий Духанин  /  купить фото

Сергей Филатов умер в Москве 25 августа в возрасте 87 лет от заболевания крови. Наверное, не вполне корректно так говорить, но второй по счету глава российской президентской администрации (Филатов возглавил ее в январе 1993 года в возрасте 56 лет) останется в памяти многих людей благодаря своему приятному лицу. Не так уж и много было лиц на российской политической вершине тех лет, о которых можно было бы сказать то же.

При всем буйстве политических перипетий 1990-х, которые, несомненно, в полной мере затронули и Сергея Филатова, в нем было что-то умиротворяющее.

Харизматиков, героев и негодяев вокруг хватало, а это был просто человек, который родился, вырос, учился и работал в Москве, и в трудные бурные времена не спрятался, не потерял головы, а пожал плечами и принялся за выпавшую ему работу, отличную от той, к которой привык,— работу депутата, заместителя председателя парламента, члена Совбеза, наконец, шефа кремлевской администрации.

Время было таким, когда любая должность такого ранга становится расстрельной если не в прямом, то в переносном смысле. На него пришлись и конфликт президента с Верховным советом (1993), и первая война в Чечне (1994–1996), и начало кампании по выдвижению Ельцина на второй срок (1996), до сих пор порождающей непримиримые споры между теми, кто считает, что демократия была тогда спасена, и теми, кто уверен, что она была задушена. Сам Сергей Филатов считал, что Ельцину необходимо остаться, из администрации он перешел на работу в предвыборный штаб.

Впрочем, в том же 1996 году Сергей Филатов ушел с госслужбы, но оставался публично активным. Он создал и возглавил Фонд социально-экономических и интеллектуальных программ, был председателем экспертного совета благотворительно фонда «Внимание», помогавшего в том числе детям с острыми формами синдрома дефицита внимания и гиперактивности, входил в Союз журналистов, возглавлял Союз писателей Москвы.

Эта последняя роль отнюдь не была для него эпизодической. Филатов был членом попечительского совета премии «Большая книга», входил в правление Российского книжного союза, учредил (в 2003-м) форум молодых писателей «Липки» — мероприятие в последний раз прошло в 2021-м, а в этом году, после перерыва, начало прием заявок.

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Журналист Алексей Венедиктов (внесен в реестр иностранных агентов) на церемонии

Журналист Алексей Венедиктов (внесен в реестр иностранных агентов) на церемонии

Фото: Коммерсантъ / Дмитрий Духанин  /  купить фото

Переводчик и поэт Галина Климова

Переводчик и поэт Галина Климова

Фото: Коммерсантъ / Дмитрий Духанин  /  купить фото

Церемония прощания с бывшим руководителем администрации президента России Сергеем Филатовым в Центральной клинической больнице

Церемония прощания с бывшим руководителем администрации президента России Сергеем Филатовым в Центральной клинической больнице

Фото: Коммерсантъ / Дмитрий Духанин  /  купить фото

Церемония прощания с бывшим руководителем администрации президента России Сергеем Филатовым в Центральной клинической больнице

Церемония прощания с бывшим руководителем администрации президента России Сергеем Филатовым в Центральной клинической больнице

Фото: Коммерсантъ / Дмитрий Духанин  /  купить фото

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Журналист Алексей Венедиктов (внесен в реестр иностранных агентов) на церемонии

Фото: Коммерсантъ / Дмитрий Духанин  /  купить фото

Переводчик и поэт Галина Климова

Фото: Коммерсантъ / Дмитрий Духанин  /  купить фото

Церемония прощания с бывшим руководителем администрации президента России Сергеем Филатовым в Центральной клинической больнице

Фото: Коммерсантъ / Дмитрий Духанин  /  купить фото

Церемония прощания с бывшим руководителем администрации президента России Сергеем Филатовым в Центральной клинической больнице

Фото: Коммерсантъ / Дмитрий Духанин  /  купить фото

Вся эта публичная деятельность, не слишком шумная, но вовлекавшая в себя множество людей, словно показывала пример жизни политического деятеля после отставки, не то чтоб слишком уж типичный для нашей страны.

И в это время филатовское лицо, в котором с годами прибавилось спокойствия и благородства, объединяло людей с часто диаметрально противоположными взглядами. Сам он, например, подписал в 2014 году открытое обращение в поддержку проведения конгресса «Против войны, самоизоляции и реставрации тоталитаризма» — но позиция по этому вопросу совершенно не мешала ему годами общаться и сотрудничать с политическими оппонентами, которые теперь говорят о нем с благодарностью.

Прощание с Сергеем Филатовым тоже собрало очень разных людей.

В морг на улице Маршала Тимошенко приехали экс-премьер Сергей Степашин и журналист Алексей Венедиктов (признан иностранным агентом), бывший глава Дагестана Рамазан Абдулатипов и экс-председатель президентского Совета по правам человека Михаил Федотов, переводчик и поэт Галина Климова и писатель и депутат-коммунист Сергей Шаргунов. «Он доходил до всех»,— сказал о Филатове Рамазан Абдулатипов. Сергей Шаргунов вспомнил, как «по-отечески открыто и легко» Филатов общался с молодыми литераторами, среди которых были не только идейные оппоненты, но и люди с разных сторон вооруженного конфликта на Украине.

Чем известен Сергей Филатов

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Может быть, от очевидной разницы взглядов собравшихся на этом прощании, в отличие от многих похожих, не было, кажется, ощущения унылого собрания бывших, которые расходятся из ритуального зала в никуда. Кажется почему-то, что это прощание было про то, что в любые времена и при любых идейных разногласиях важно продолжать делать свою работу и ухаживать за своим садом.

Вдова первого президента России Наина Ельцина направила родственникам умершего письмо соболезнования: в Сергее Филатове «Борис Николаевич нашел человека, на чью порядочность всегда можно положиться. Его репутация всегда оставалась безупречной». Телеграмму соболезнования прислал также председатель правительства России Михаил Мишустин.

Иван Тяжлов

Фотогалерея

Прощание с Сергеем Филатовым

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Бывший руководитель администрации президента РФ Бориса Ельцина Сергей Филатов скончался 25 августа в возрасте 87 лет из-за болезни крови. Политика похоронят на Троекуровском кладбище. Во время гражданской панихиды была зачитана телеграмма со словами соболезнования премьер-министра Михаила Мишустина

Бывший руководитель администрации президента РФ Бориса Ельцина Сергей Филатов скончался 25 августа в возрасте 87 лет из-за болезни крови. Политика похоронят на Троекуровском кладбище. Во время гражданской панихиды была зачитана телеграмма со словами соболезнования премьер-министра Михаила Мишустина

Фото: Коммерсантъ / Дмитрий Духанин  /  купить фото

Руководитель кафедры ЮНЕСКО НИУ ВШЭ, экс-глава СПЧ Михаил Федотов (в центре) возлагает цветы к гробу Сергея Филатова

Руководитель кафедры ЮНЕСКО НИУ ВШЭ, экс-глава СПЧ Михаил Федотов (в центре) возлагает цветы к гробу Сергея Филатова

Фото: Коммерсантъ / Дмитрий Духанин  /  купить фото

Бывший глава Дагестана Рамазан Абдулатипов перед церемонией прощания

Бывший глава Дагестана Рамазан Абдулатипов перед церемонией прощания

Фото: Коммерсантъ / Дмитрий Духанин  /  купить фото

Художник Александр Шилов

Художник Александр Шилов

Фото: Коммерсантъ / Дмитрий Духанин  /  купить фото

Председатель Ассоциации юристов России, бывший премьер-министр РФ Сергей Степашин (в центре) и экс-гендиректор ОРТ Игорь Шабдурасулов (справа)

Председатель Ассоциации юристов России, бывший премьер-министр РФ Сергей Степашин (в центре) и экс-гендиректор ОРТ Игорь Шабдурасулов (справа)

Фото: Коммерсантъ / Дмитрий Духанин  /  купить фото

Журналист Алексей Венедиктов (внесен в реестр иностранных агентов) (слева) и писатель Сергей Шаргунов

Журналист Алексей Венедиктов (внесен в реестр иностранных агентов) (слева) и писатель Сергей Шаргунов

Фото: Коммерсантъ / Дмитрий Духанин  /  купить фото

Директор департамента господдержки периодической печати и книжной индустрии Минцифры Владимир Григорьев (в центре)

Директор департамента господдержки периодической печати и книжной индустрии Минцифры Владимир Григорьев (в центре)

Фото: Коммерсантъ / Дмитрий Духанин  /  купить фото

Общественный деятель Михаил Сеславинский и худрук московского театра «У Никитских ворот» Марк Розовский (справа)

Общественный деятель Михаил Сеславинский и худрук московского театра «У Никитских ворот» Марк Розовский (справа)

Фото: Коммерсантъ / Дмитрий Духанин  /  купить фото

Вдова Сергея Филатова Галина (в центре)

Вдова Сергея Филатова Галина (в центре)

Фото: Коммерсантъ / Дмитрий Духанин  /  купить фото

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Бывший руководитель администрации президента РФ Бориса Ельцина Сергей Филатов скончался 25 августа в возрасте 87 лет из-за болезни крови. Политика похоронят на Троекуровском кладбище. Во время гражданской панихиды была зачитана телеграмма со словами соболезнования премьер-министра Михаила Мишустина

Фото: Коммерсантъ / Дмитрий Духанин  /  купить фото

Руководитель кафедры ЮНЕСКО НИУ ВШЭ, экс-глава СПЧ Михаил Федотов (в центре) возлагает цветы к гробу Сергея Филатова

Фото: Коммерсантъ / Дмитрий Духанин  /  купить фото

Бывший глава Дагестана Рамазан Абдулатипов перед церемонией прощания

Фото: Коммерсантъ / Дмитрий Духанин  /  купить фото

Художник Александр Шилов

Фото: Коммерсантъ / Дмитрий Духанин  /  купить фото

Председатель Ассоциации юристов России, бывший премьер-министр РФ Сергей Степашин (в центре) и экс-гендиректор ОРТ Игорь Шабдурасулов (справа)

Фото: Коммерсантъ / Дмитрий Духанин  /  купить фото

Журналист Алексей Венедиктов (внесен в реестр иностранных агентов) (слева) и писатель Сергей Шаргунов

Фото: Коммерсантъ / Дмитрий Духанин  /  купить фото

Директор департамента господдержки периодической печати и книжной индустрии Минцифры Владимир Григорьев (в центре)

Фото: Коммерсантъ / Дмитрий Духанин  /  купить фото

Общественный деятель Михаил Сеславинский и худрук московского театра «У Никитских ворот» Марк Розовский (справа)

Фото: Коммерсантъ / Дмитрий Духанин  /  купить фото

Вдова Сергея Филатова Галина (в центре)

Фото: Коммерсантъ / Дмитрий Духанин  /  купить фото

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