«Он доходил до всех»

Церемония прощания с бывшим главой администрации президента, председателем Союза писателей Москвы Сергеем Филатовым прошла во вторник в ритуальном зале Центральной клинической больницы №1 управделами президента. Похороны состоялись на Троекуровском кладбище.

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Сергей Филатов умер в Москве 25 августа в возрасте 87 лет от заболевания крови. Наверное, не вполне корректно так говорить, но второй по счету глава российской президентской администрации (Филатов возглавил ее в январе 1993 года в возрасте 56 лет) останется в памяти многих людей благодаря своему приятному лицу. Не так уж и много было лиц на российской политической вершине тех лет, о которых можно было бы сказать то же.

При всем буйстве политических перипетий 1990-х, которые, несомненно, в полной мере затронули и Сергея Филатова, в нем было что-то умиротворяющее.

Харизматиков, героев и негодяев вокруг хватало, а это был просто человек, который родился, вырос, учился и работал в Москве, и в трудные бурные времена не спрятался, не потерял головы, а пожал плечами и принялся за выпавшую ему работу, отличную от той, к которой привык,— работу депутата, заместителя председателя парламента, члена Совбеза, наконец, шефа кремлевской администрации.

Время было таким, когда любая должность такого ранга становится расстрельной если не в прямом, то в переносном смысле. На него пришлись и конфликт президента с Верховным советом (1993), и первая война в Чечне (1994–1996), и начало кампании по выдвижению Ельцина на второй срок (1996), до сих пор порождающей непримиримые споры между теми, кто считает, что демократия была тогда спасена, и теми, кто уверен, что она была задушена. Сам Сергей Филатов считал, что Ельцину необходимо остаться, из администрации он перешел на работу в предвыборный штаб.

Впрочем, в том же 1996 году Сергей Филатов ушел с госслужбы, но оставался публично активным. Он создал и возглавил Фонд социально-экономических и интеллектуальных программ, был председателем экспертного совета благотворительно фонда «Внимание», помогавшего в том числе детям с острыми формами синдрома дефицита внимания и гиперактивности, входил в Союз журналистов, возглавлял Союз писателей Москвы.

Эта последняя роль отнюдь не была для него эпизодической. Филатов был членом попечительского совета премии «Большая книга», входил в правление Российского книжного союза, учредил (в 2003-м) форум молодых писателей «Липки» — мероприятие в последний раз прошло в 2021-м, а в этом году, после перерыва, начало прием заявок.

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Вся эта публичная деятельность, не слишком шумная, но вовлекавшая в себя множество людей, словно показывала пример жизни политического деятеля после отставки, не то чтоб слишком уж типичный для нашей страны.

И в это время филатовское лицо, в котором с годами прибавилось спокойствия и благородства, объединяло людей с часто диаметрально противоположными взглядами. Сам он, например, подписал в 2014 году открытое обращение в поддержку проведения конгресса «Против войны, самоизоляции и реставрации тоталитаризма» — но позиция по этому вопросу совершенно не мешала ему годами общаться и сотрудничать с политическими оппонентами, которые теперь говорят о нем с благодарностью.

Прощание с Сергеем Филатовым тоже собрало очень разных людей.

В морг на улице Маршала Тимошенко приехали экс-премьер Сергей Степашин и журналист Алексей Венедиктов (признан иностранным агентом), бывший глава Дагестана Рамазан Абдулатипов и экс-председатель президентского Совета по правам человека Михаил Федотов, переводчик и поэт Галина Климова и писатель и депутат-коммунист Сергей Шаргунов. «Он доходил до всех»,— сказал о Филатове Рамазан Абдулатипов. Сергей Шаргунов вспомнил, как «по-отечески открыто и легко» Филатов общался с молодыми литераторами, среди которых были не только идейные оппоненты, но и люди с разных сторон вооруженного конфликта на Украине.

Может быть, от очевидной разницы взглядов собравшихся на этом прощании, в отличие от многих похожих, не было, кажется, ощущения унылого собрания бывших, которые расходятся из ритуального зала в никуда. Кажется почему-то, что это прощание было про то, что в любые времена и при любых идейных разногласиях важно продолжать делать свою работу и ухаживать за своим садом.

Вдова первого президента России Наина Ельцина направила родственникам умершего письмо соболезнования: в Сергее Филатове «Борис Николаевич нашел человека, на чью порядочность всегда можно положиться. Его репутация всегда оставалась безупречной». Телеграмму соболезнования прислал также председатель правительства России Михаил Мишустин.

Иван Тяжлов