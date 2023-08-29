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Коммерсантъ FM
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Фото дня: 29 августа

Запоминающиеся кадры вторника

День ВМС в Северной Корее, последствия схода оползня в Италии и другие снимки — в фотогалерее «Ъ».

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Пхеньян, КНДР. Лидер КНДР Ким Чен Ын посещает морское командование Корейской народной армии по случаю Дня ВМС

Пхеньян, КНДР. Лидер КНДР Ким Чен Ын посещает морское командование Корейской народной армии по случаю Дня ВМС

Фото: KCNA / Reuters

Москва. Сторонники бывшего министра обороны ДНР Игоря Гиркина (Стрелкова) протестуют против его ареста у здания Мосгорсуда

Москва. Сторонники бывшего министра обороны ДНР Игоря Гиркина (Стрелкова) протестуют против его ареста у здания Мосгорсуда

Фото: Коммерсантъ / Александр Миридонов  /  купить фото

Энсинитас, США. Серфер прыгает с гребня волны в воду

Энсинитас, США. Серфер прыгает с гребня волны в воду

Фото: Reuters / Mike Blake

Срингар, Индия. Кашмирский рыбак забрасывает сети в воды озера Дал

Срингар, Индия. Кашмирский рыбак забрасывает сети в воды озера Дал

Фото: Dar Yasin / AP

Блевио, Италия. Местный житель поднимается по лестнице дома, пострадавшего от оползня

Блевио, Италия. Местный житель поднимается по лестнице дома, пострадавшего от оползня

Фото: Reuters / Claudia Greco

Москва. Церемония прощания с экс-главой администрации первого президента России Бориса Ельцина Сергеем Филатовым в ритуальном зале Центральной клинической больницы №1

Москва. Церемония прощания с экс-главой администрации первого президента России Бориса Ельцина Сергеем Филатовым в ритуальном зале Центральной клинической больницы №1

Фото: Коммерсантъ / Дмитрий Духанин  /  купить фото

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Пхеньян, КНДР. Лидер КНДР Ким Чен Ын посещает морское командование Корейской народной армии по случаю Дня ВМС

Фото: KCNA / Reuters

Москва. Сторонники бывшего министра обороны ДНР Игоря Гиркина (Стрелкова) протестуют против его ареста у здания Мосгорсуда

Фото: Коммерсантъ / Александр Миридонов  /  купить фото

Энсинитас, США. Серфер прыгает с гребня волны в воду

Фото: Reuters / Mike Blake

Срингар, Индия. Кашмирский рыбак забрасывает сети в воды озера Дал

Фото: Dar Yasin / AP

Блевио, Италия. Местный житель поднимается по лестнице дома, пострадавшего от оползня

Фото: Reuters / Claudia Greco

Москва. Церемония прощания с экс-главой администрации первого президента России Бориса Ельцина Сергеем Филатовым в ритуальном зале Центральной клинической больницы №1

Фото: Коммерсантъ / Дмитрий Духанин  /  купить фото

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