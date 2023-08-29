Фото дня: 29 августа

День ВМС в Северной Корее, последствия схода оползня в Италии и другие снимки — в фотогалерее «Ъ».

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Предыдущая фотография Пхеньян, КНДР. Лидер КНДР Ким Чен Ын посещает морское командование Корейской народной армии по случаю Дня ВМС Фото: KCNA / Reuters Москва. Сторонники бывшего министра обороны ДНР Игоря Гиркина (Стрелкова) протестуют против его ареста у здания Мосгорсуда Фото: Коммерсантъ / Александр Миридонов / купить фото Энсинитас, США. Серфер прыгает с гребня волны в воду Фото: Reuters / Mike Blake Срингар, Индия. Кашмирский рыбак забрасывает сети в воды озера Дал Фото: Dar Yasin / AP Блевио, Италия. Местный житель поднимается по лестнице дома, пострадавшего от оползня Фото: Reuters / Claudia Greco Москва. Церемония прощания с экс-главой администрации первого президента России Бориса Ельцина Сергеем Филатовым в ритуальном зале Центральной клинической больницы №1 Фото: Коммерсантъ / Дмитрий Духанин / купить фото Следующая фотография 1 / 6 Пхеньян, КНДР. Лидер КНДР Ким Чен Ын посещает морское командование Корейской народной армии по случаю Дня ВМС Фото: KCNA / Reuters Москва. Сторонники бывшего министра обороны ДНР Игоря Гиркина (Стрелкова) протестуют против его ареста у здания Мосгорсуда Фото: Коммерсантъ / Александр Миридонов / купить фото Энсинитас, США. Серфер прыгает с гребня волны в воду Фото: Reuters / Mike Blake Срингар, Индия. Кашмирский рыбак забрасывает сети в воды озера Дал Фото: Dar Yasin / AP Блевио, Италия. Местный житель поднимается по лестнице дома, пострадавшего от оползня Фото: Reuters / Claudia Greco Москва. Церемония прощания с экс-главой администрации первого президента России Бориса Ельцина Сергеем Филатовым в ритуальном зале Центральной клинической больницы №1 Фото: Коммерсантъ / Дмитрий Духанин / купить фото