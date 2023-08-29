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В Ярославле представили облик смотровой площадки на Тверицкой набережной

В Ярославле около церкви Зосимы и Савватия на Тверицкой набережной планируют построить смотровую площадку, сообщил мэр Артем Молчанов.

Фото: Артем Молчанов / «Вконтакте»

Фото: Артем Молчанов / «Вконтакте»

Господин Молчанов в своем телеграм-канале опубликовал эскиз площадки и сообщил, что на ее создание из областного бюджета выделят 15 млн руб. В этом году власти намерены разработать проектно-сметную документацию для благоустройства Тверицкой набережной.

«Ъ-Ярославль» сообщал, что в Ярославле в 2021 году благоустроили Тверицкую набережную за 12 млн руб. В рамках проекта сделали освещение главной аллеи, всех площадок и прогулочных дорожек, с использованием монолитного бетона созданы лавки с деревянным настилом, большая площадь территории отделана мощеной плиткой.

Алла Чижова

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