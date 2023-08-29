На социальные выплаты жителям Кубани в 2023 году направлено 48,6 млрд рублей

В Краснодарском крае на социальные выплаты населению в 2023 году направлено 48,6 млрд руб. Об этом рассказал председатель Заксобрания региона Юрий Бурлачко.

По его словам, в первую очередь речь идет о денежной компенсации на услуги ЖКХ, ежемесячном пособии в связи с рождением и воспитанием ребенка, выплатах на ребенка в возрасте от 8 до 17 лет, а также обеспечении льготного проезда, содержания в приемных семьях детей-сирот, приобретения для них жилья.

В общем объеме на социальные расходы заложено 320 млрд руб., или 60% от всего бюджета Краснодарского края.

«Как и в прошлом созыве, в течение прошедшего парламентского года нынешнего седьмого созыва вопросы социальной сферы мы обсуждали на каждой сессии. Только министерству труда и социального развития края на реализацию полномочий в 2023 году бюджетом предусмотрен 81 млрд руб.»,— рассказал Юрий Бурлачко.

Также спикер ЗСК сообщил, что в рамках реализации закона «Об обеспечении прав детей на отдых и оздоровление в Краснодарском крае» и государственной программы «Дети Кубани» минтруд Краснодарского края закупил 40 тыс. путевок для организации отдыха и оздоровления детей, их санаторно-курортного лечения. На эти цели было выделено больше 1,5 млрд руб. Помимо этого, он напомнил, что с 1 января 2014 года в крае был установлен региональный материнский капитал на третьего ребенка, который на сегодняшний день составляет 147,2 тыс. руб.

Леонид Ломакин

Наши оперативные новости и самая важная информация — в Telegram