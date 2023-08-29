Мониторинговая группа: на границе Белоруссии и Украины повреждена опора моста

Ночью 29 августа на железнодорожном мосту на границе Белоруссии и Украины сдетонировало несколько противотанковых мин ТМ-62М, сообщил проект «Беларускі Гаюн», который отслеживает военную активность в стране. По предварительным данным, ЧП случилось из-за удара молнии.

Инцидент произошел около 3:30 в 800 м от станции Словечно. В результате взрыва повреждена опора моста и разрушены железнодорожные полотна в обе стороны, уточняется в публикации.

Представитель Госпогранслужбы Украины Андрей Демченко подтвердил белорусскому «Радио Свобода» (российское подразделение «Радио Свобода» признано в РФ иностранным агентом), что мины сдетонировали «на одном направлении рядом с линией границы» от молнии. Он уточнил, что никто не пострадал.

«Отдельно добавлю, что на границе, особенно вблизи линии границы, действует ограничение на передвижение граждан. Поэтому минные заграждения на отдельных важных для безопасности Украины направлениях грозят только тем, кто хочет прийти к нам с войной»,— отметил господин Демченко.

О том, что происходит после ввода российских войск на Украину, читайте в онлайн-трансляции «Ъ».

Лаура Кеффер