На Кубани лицензировали все организации спортивной подготовки

В Краснодарском крае лицензировали все 160 организаций спортивной подготовки. Как сообщает пресс-служба администрации региона, одно учреждение, созданное в 2023 году, дополнительно включили в реестр.

«Все они получили положительное заключение Роспотребнадзора и лицензии на осуществление образовательной деятельности. Завершаем работу по лицензированию мест спортивной подготовки в Краснодарском крае»,— отметил вице-губернатор Кубани Александр Власов на селекторном совещании вице-премьера Дмитрия Чернышенко по вопросам создания в стране единой структуры детско-юношеского спорта.

На Кубани также разработали в соответствии с новыми федеральными стандартами и утвердили 784 дополнительные образовательные программы подготовки. Подобную работу провели уже в 71 субъекте страны. С сентября в регионы будут выезжать представители федерального минспорта для рассмотрения лучших практик деятельности спортшкол.

Дмитрий Чернышенко отметил, что в начале года из 5 тыс. организаций спортивной подготовки более 2,6 тыс. не имели бессрочной лицензии. Из этого количества ее уже получили 95,7% спортзаведений. Оставшиеся завершат эту работу до 1 сентября.

В 2021 году президент РФ Владимир Путин подписал изменения в федеральные законы, известные как документ «О гармонизации». По нему все спортивные учреждения страны в 2023 году должны получить статус образовательных с единой системой контроля, а тренеры перейти в разряд педработников.

Татьяна Ручкина

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