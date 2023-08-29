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41 нарушение правил охоты выявили в Ярославской области за 10 дней

В Ярославской области за первые десять дней сезона летне-осенней охоты на пернатую дичь выявили 41 нарушение правил охоты. Об этом сообщили в региональном департаменте охраны окружающей среды и природопользования.

Фото: Пресс-служба правительства Ярославской области

Фото: Пресс-служба правительства Ярославской области

В области сезон охоты на пернатую дичь начался 19 августа, с этого времени специалисты департамента, егери и правоохранительные органы патрулируют охотничьи угодья. За 10 дней удалось выявить 41 нарушение.

«В частности, были выявлены факты отсутствия разрешений на добычу охотничьих ресурсов, на водоемах зафиксированы случаи осуществления охоты с лодок с включенным мотором, что запрещено правилами охоты»,— рассказали в департаменте.

Кроме того, в Любимском районе выявили факт незаконной добычи лося местным жителем. Размер причиненного вреда — 240 тыс. руб. Сейчас полиция проводят следственные действия.

Алла Чижова

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