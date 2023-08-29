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Коммерсантъ FM
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В Пакистане суд приостановил трехлетний приговор экс-премьеру страны Имрану Хану

В Пакистане суд Исламабада постановил выпустить под залог бывшего главу правительства страны Пакистана Имрана Хана, который ранее был приговорен к трем годам тюрьмы. Исполнение приговора политику отложено на неопределенный срок.

Фото: Akhtar Soomro/File Photo/File Photo, Reuters

Фото: Akhtar Soomro/File Photo/File Photo, Reuters

«Копия решения будет доступна в ближайшее время. Сейчас мы можем сказать только то, что запрос Имрана Хана на выход под залог и отсрочку исполнения приговора был удовлетворен»,— сообщил адвокат экс-премьера Пакистана в интервью местному телеканалу Geo.

В апреле господин Хан был приговорен к трем годам лишения свободы по делу о мошенничестве в связи с продажей ценностей из госхранилища «Тошахан». Приговор также предусматривает лишение господина Хана возможности заниматься политической деятельностью в течение ближайших пяти лет.

Имран Хан был премьер-министром Пакистана с 2018 по 2022 год. В апреле 2022 года ему вынесли вотум недоверия. В октябре господина Хана отстранили от выборов и лишили права занимать правительственные должности в течение пяти лет.

9 мая текущего года Имрана Хана задержала полиция. Ему и его супруге Бушре Биби предъявили обвинения в коррупции и использовании семейного фонда «Аль-Кадир траст» с целью хищения 50 млрд пакистанских рупий (около $175 млн) из бюджета при создании Университета Аль-Кадир. 10 мая суд арестовал господина Хана, что привело к массовым протестам в стране. 11 мая арест признали незаконным, и бывшего премьера отпустили на свободу под залог.

Подробнее о деле Имрана Хана — в материале «Ъ» «Лидера пакистанской оппозиции завалили делами».

Александр Кислов

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