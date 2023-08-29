За неделю на Кубани выявили 138 случаев заражения коронавирусом

В Краснодарском крае с 21 по 27 августа обнаружили 138 случаев коронавируса. Об этом сообщает пресс-служба администрации региона.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Пресс-служба администрации Краснодарского края Фото: Пресс-служба администрации Краснодарского края

Больше всего заболевших традиционно зарегистрировали в Краснодаре — 77. В Сочи выявили 32 заболевших, в Армавире — четыре. По три заболевших обнаружили в Новороссийске, Ейском и Усть-Лабинском районах, по два — в Абинском, Кореновском и Мостовском районах. Еще по одному новому пациенту — в Горячем Ключе, Выселковском, Калининском, Крыловском, Крымском, Приморско-Ахтарском, Северском, Тбилисском, Тимашевском и Успенском районах.

Всего с начала пандемии коронавирус подтвердили у 364 075 жителей Кубани. Из них с выздоровлением выписали 352 713 человек, скончались — 11 219 пациентов.

Татьяна Ручкина

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