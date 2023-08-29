Посольство США в РФ не получало повесток по делу экс-сотрудника генконсульства

Посольство США в Москве не получало от российских властей повесток на допрос по делу бывшего сотрудника генконсульства во Владивостоке Роберта Шонова. Его обвиняют в сборе для Вашингтона данных о российской военной операции на Украине и мобилизации. ФСБ также заявляла о планах в рамках этого дела допросить еще двух сотрудников посольства США — Силлина Джеффри и Бёрнстайна Дэвида.

«Министерство иностранных дел не передавало в посольство США официальных повесток от ФСБ. На самом деле мы узнали о планах по допросу из сообщений СМИ»,— приводит «РИА Новости» слова собеседника в дипмиссии.

Роберт Шонов был задержан в мае. Однако подробности его дела ФСБ распространила только 28 августа. Бывшего начальника отдела по обслуживанию генконсульства США во Владивостоке обвиняют в сотрудничестве на конфиденциальной основе с иностранным государством (ст. 275.1 УК РФ).

По версии ФСБ, с сентября 2022 года и до задержания Роберт Шонов за вознаграждение выполнял задания Джеффри Силлина и Дэвида Бёрнстайна и собирал для посольства США сведения о военной операции, мобилизации и протестных настроениях граждан России. Американская сторона считает обвинения в адрес Роберта Шонова «абсолютно беспочвенными». США отмечают, что он работал в компании, которая на контрактной основе предоставляла услуги посольству «в строгом соответствии с российскими законами и правилами».

Подробнее о деле — в материале «Ъ» «Завхоз американского консульства пригодился ФСБ».

Милена Костерева