СНТ в Уфе оштрафовали за нарушение пожарной безопасности

Демский райсуд Уфы оштрафовал на 300 тыс. руб. СНТ «Нефтяник-2», признав его виновным в нарушении требований пожарной безопасности, сообщил заместитель начальника отдела надзорной деятельности и профилактической работы по Уфе ГУ МЧС РФ по РБ Тимур Исламгалиев на оперативном совещании в мэрии. По его словам, нарушения были выявлены в ходе тушения пожаров на двух участках СНТ прошедшей зимой.

На одном участке огонь сильно повредил дом, на втором — фасад дома.

«На прилегающей к СНТ территории не были предусмотрены противопожарные водоемы или резервуары для цели пожаротушения. Также не обеспечено было надлежащее техническое содержание дорог, проездов и подъездов к зданиям, сооружениям»,— отметил господин Исламгалиев.

Венера Хисамова

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