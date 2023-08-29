Минобороны: над Черным морем уничтожили украинский беспилотник

Самолет морской авиации уничтожил украинский БПЛА над Черным морем. Об этом сообщили в Минобороны РФ.

«Сегодня около 12 часов мск пресечена попытка киевского режима совершить террористическую атаку одним БПЛА самолетного типа по объектам на территории Российской Федерации»,— отметили в ведомстве.

Утром 28 августа на севере и западе Крыма два разведывательных беспилотника пытались атаковать Крым. Через час над акваторией Черного моря у побережья Крыма уничтожили украинскую крылатую ракету.

Вечером того же дня над Черным морем обнаружили два американских беспилотника — MQ-9 Reaper и RQ-4 Global Hawk. Они осуществляли разведку в районе Крыма. Для их подавления были подняты два истребителя.

Татьяна Ручкина

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