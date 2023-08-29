В 2024 году на Теплом озере в Уфе откроют пляж

В следующем году в Уфе планируется открытие пляжа на озере Теплом, сообщил на оперативном совещании в мэрии начальник Управления гражданской защиты города Рафаэль Ахметов, отвечая на вопрос сити-менеджера Ратмира Мавлиева.

Как ранее сообщал «Ъ-Уфа», в апреле текущего года мэрия заключила два контракта на благоустройство Теплого и прилегающих территорий с ООО «Уралагротехсервис» на 295,9 млн руб.

Согласно первому контракту, подрядчик не позднее 30 мая следующего года должен, в частности, создать вдоль берега озера кольцевой прогулочный маршрут, велодорожку, организовать бесплатный пляж с площадкой для волейбола, на месте которой зимой можно организовать каток, площадку для пикников со стационарными мангалами и навесами, пирсы и спуски к воде, а также площадку для выгула собак. Велодорожки появятся и к примыкающему к озеру бульвару Баландина. Там же организуют тротуары, установят освещение, а саму территорию озеленят.

Венера Хисамова

Читайте нас в Telegram и ВКонтакте