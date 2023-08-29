Жителя Новороссийска, ударившего подростка в маршрутке, осудили условно

Октябрьский районный суд Новороссийска назначил один год условно, с испытательным сроком на год, Евгению Клюшникову, ударившему подростка в маршрутке. Об этом сообщает объединенная пресс-служба судов Краснодарского края.

8 марта 2023 года мужчина ехал в маршрутке по улице Бирюзова. Как сообщали очевидцы, 16-летний подросток отказался уступать ему место. Тогда мужчина потянул его за воротник куртки и дважды ударил кулаками в лицо.

В отношении мужчины было возбуждено уголовное дело по п. «а», «в» ч. 1 ст. 213 УК РФ. В судебном заседании Евгений Клюшников вину признал частично. Суд признал его виновным. Приговор в законную силу не вступил.

Татьяна Ручкина

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