Кремль подтвердил, что Путин не затрагивал тему санкций при общении с Шольцем

Президент России Владимир Путин никогда не обсуждал тему антироссийских санкций Запада с канцлером Германии Олафом Шольцем и президентом Франции Эмманюэлем Макроном, сообщил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков. Так он прокомментировал публикацию Bild, обнародовавшей расшифровку приватной беседы господ Шольца и Макрона. Как следовало из текста, канцлер ФРГ жаловался, что господин Путин при общении с ним не заговорил о санкциях.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Президент России Владимир Путин (слева) и федеральный канцлер Германии Олаф Шольц

Фото: пресс-служба президента РФ Президент России Владимир Путин (слева) и федеральный канцлер Германии Олаф Шольц

Фото: пресс-служба президента РФ

«Я со своей стороны могу только подтвердить, что, действительно, президент Путин никогда не затрагивал тему санкций в своих контактах с руководителями стран, которые эти санкции вводили»,— сказал господин Песков.

«Что-то удручает меня больше, чем переговоры: он совсем не жалуется на санкции. Я не знаю, было ли так в разговоре с тобой. Но он вообще не упомянул о санкциях»,— сообщил Олаф Шольц Эмманюэлю Макрону. Он также рассказал, что Владимир Путин в ходе беседы с ним отказался от четырехсторонней встречи с участием президента Украины Владимира Зеленского.

В разговоре канцлер упоминает переговоры с Владимиром Путиным, которые прошли 4 марта 2022 года. Как сообщал тогда Кремль, это был телефонный разговор, он состоялся по инициативе немецкой стороны. Беседа господина Шольца с господином Макроном состоялась весной того же года, точная дата не указана.