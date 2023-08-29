Правительство РФ выделит Кубани 32 млн рублей на расчистку русла реки Гречаной

Правительство РФ выделит 32,4 млн руб. на расчистку русла реки Гречаной в Краснодарском крае. Соответствующее распоряжение о перераспределении на эти цели средств подписал председатель правительства Михаил Мишустин.

На Кубани будет расчищено 5,8 км русла реки. В 2023 году региону на эти цели направят 25 млн руб., в 2024 году — 7,4 млн руб.

Всего будет выделено около 230 млн руб. Мероприятия по очистке и экологической реабилитации водных объектов также пройдут в госзаповеднике «Царское Село» в Санкт-Петербурге, на большом и малом прудах в парке культуры и отдыха «Зеленый остров» в Черкесске, в Ростовской области на правом притоке Дона — реке Темерник и на реке Сызранки, протекающей в городской черте Сызрани.

Татьяна Ручкина

Наши оперативные новости и самая важная информация — в Telegram