В Нижнем Тагиле директора предприятия отправили в колонию за убийство сотрудника

Пригородный районный суд в Нижнем Тагиле приговорил к восьми годам колонии строгого режима директора ООО «Горбуновское торфопредприятие» Дмитрия Максимова, признанного виновным в убийстве своего подчиненного. В пресс-службе прокуратуры Свердловской области сообщили, что в пользу родственников погибшего с него также взыскали 1 млн руб. морального вреда.

В пресс-службе СУ СКР по Свердловской области рассказали, что ООО «Горбуновское торфопредприятие» занималось добычей полезных ископаемых. Утром 12 августа 2021 года полицейские Нижнего Тагила обнаружили в районе 123 км автодороги Екатеринбург — Серов тело мужчины со следами сильных ожогов и травмами головы.

Впоследствии по подозрению в убийстве был задержан директор предприятия, на котором потерпевший работал сторожем. В ходе допроса мужчина признался, что в ночь на 11 августа он, находясь в состоянии алкогольного опьянения, устроил ссору с подчиненным. По данным силовиков, в ходе конфликта осужденный, вооружившись металлическим предметом, не менее трех раз ударил сторожа по голове, от чего тот упал на землю.

Затем Дмитрий Максимов погрузил потерпевшего в багажник автомобиля и вывез за город. Там он облил потерпевшего легковоспламеняющейся жидкостью и поджег. Мужчина скончался на месте происшествия.

Глава пресс-службы ГУ МВД России по Свердловской области Валерий Горелых рассказал, что обгоревший труп в лесу обнаружил мужчина, катаясь на квадроцикле. Полиция установила, что погибший 60-летний мужчина проживал в сторожке на территории предприятия.

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